4年前位に15000円前後で購入しました。リバーシブルで使用できて、パンツ、スカート合わせ易いと思います。目立った汚れは見当たらないと思うのですが薄ベージュの生地側のポケット辺りはよく見たら気になる方もおられるかもしれません。それから、リバーシブルのためサイズ表示のタグは、はずしています。7.8の写真あたりにタグがついていました。ご理解いただけると、ありがたいです価格を8700円→6170円に値下げしました。参考：ダイアモンド型のキルトパターンを施した、8.6オンス・ポリエステル・フリース100％（リサイクル・ポリエステル30％）。ブルーサインの認証済み。シェル：平織りの2.4オンス・ポリエステル100％。インサレーション：60グラム・ポリエステル・インサレーション（リサイクル・ポリエステル90％）



【新品未使用】パタゴニア リバーシブルフード付ベスト



好評低価】 美品 最終お値下げ パタゴニア リバーシブルベスト グレー ...



パタゴニア リバーシブル フード付 ベスト - その他



patagonia - 【新品未使用】パタゴニア リバーシブルフード付ベストの ...



patagonia パタゴニア キッズ・リバーシブル・ビビー・フーディ・ベスト 68320



patagonia - 【新品未使用】パタゴニア リバーシブルフード付ベストの ...



17年製 パタゴニア リバーシブル フリースベスト フード パーカー レディースM相当 古着 Patagonia ホワイト 白 中綿ベスト【アウトドアジャケット】-1【CS2211-40】【CS2301-50】【AN20】 | cave 古着屋【公式】古着通販サイト



メンズ・リバーシブル・ビビー・ダウン・ベスト | パタゴニア公式 ...



パタゴニア フード付きベスト リバーシブル | フリマアプリ ラクマ



【新品未使用】パタゴニア リバーシブルフード付ベスト



patagonia/パタゴニアのリバーシブルベストでアウトドアMIXと ...



国内正規販売店】[68095]Patagonia(パタゴニア)キッズ・リバーシブル ...



パタゴニア フード付きベスト リバーシブル



PATAGONIA (パタゴニア) K's Reversible Ready Freddy Hoody / キッズ ...



◇（68095） / Patagonia(パタゴニア) / キッズ・リバーシブル・レディ ...