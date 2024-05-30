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パタゴニア リバーシブル フード付 ベスト
商品番号 G48701648660
商品名

パタゴニア リバーシブル フード付 ベスト
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 2,221 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4年前位に15000円前後で購入しました。リバーシブルで使用できて、パンツ、スカート合わせ易いと思います。目立った汚れは見当たらないと思うのですが薄ベージュの生地側のポケット辺りはよく見たら気になる方もおられるかもしれません。それから、リバーシブルのためサイズ表示のタグは、はずしています。7.8の写真あたりにタグがついていました。ご理解いただけると、ありがたいです価格を8700円→6170円に値下げしました。参考：ダイアモンド型のキルトパターンを施した、8.6オンス・ポリエステル・フリース100％（リサイクル・ポリエステル30％）。ブルーサインの認証済み。シェル：平織りの2.4オンス・ポリエステル100％。インサレーション：60グラム・ポリエステル・インサレーション（リサイクル・ポリエステル90％）
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