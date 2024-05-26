Z1708 良好 クリスチャンディオール ロゴ ラウンド チェーン ネックレス

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ブランド：クリスチャンディオール商品：ロゴラウンドチェーンネックレス原産国：---シリアル/刻印：---カラー（系）：ゴールド素材/ライン：金属素材サイズ（約）：全長43.5（cm）モチーフ直径2.4（cm）付属品：---ランク：A-AB多少のスレや薄汚れは見受けられますが、比較的綺麗な状態です。✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦《出品しております商品の購入先》・AACD日本流通自主管理協会・古物市場主の資格を有する国内ブランドオークション・正規店確実に真贋の鑑定をしております。万が一偽物であった場合は鑑定された店舗ご担当者さまを教えていただき迅速に返品返金のご対応を致します。古物営業法表記愛知県公安委員会許可番号：第541051202100号※専用、お取り置きはメルカリ非推奨であることとトラブル防止の観点から行っておりません。先にご購入された方を優先致します。