E’POR A4対応 トートバッグ（ほぼ新品）

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商品詳細
RopeE’POR1度だけ使用しましたが、傷、汚れなどは確認出来ません。幅（上部）52（中間）45（下部）31高さ/筒丈29マチ21持ち手の長さ（ハンド）30（ショルダー）62重量(g)680素材···ナイロン柄・デザイン···無地ポケット：内スリットポケット１、外ファスナーポケット1A4収納：可付属ショルダー：有り・調節不可付属ショルダー取り外し：不可
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