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[slobe citron] ナイロンショルダーバッグ
商品番号 U32669440282
商品名

[slobe citron] ナイロンショルダーバッグ
ブランド名 スローブシトロン
特別価格 税込 1,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スローブシトロンのショルダーバッグです。先月購入したもので未使用です。他にバッグを頂いたため出品いたします。タグはついておりません。定価8.800円になります。断捨離のため週末までの出品予定です。汚れ等はございませんが、自宅保管にご理解いただける方のみご検討お願いいたします！○匿名配送○即購入大歓迎です！#slobecitron#スローブシトロン#slobeiena#スローブイエナ#ベイクルーズ#バッグ#ショルダーバッグ
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