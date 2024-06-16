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【美品✨】COACHコーチ　ショルダーバッグ　斜め掛け　シグネチャー　レザー
商品番号 C32249289548
商品名

【美品✨】COACHコーチ　ショルダーバッグ　斜め掛け　シグネチャー　レザー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,031 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ライRaiのバッグshop•アイテムCOACHコーチショルダーバックショルダー4段階調節•サイズ高さ:約17㎝横幅:約26㎝マチ:約9㎝ショルダー:約102〜110㎝•状態目立った傷や汚れはなく、まだまだ長くお使いいただけます✨•素材PVC×レザー•カラーダークブラウン•購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品•配送簡易包装にて1~2日程度で発送いたします。仕事の都合により遅れる場合がございますのでご了承ください、遅れる場合は事前にご連絡させていただきます。フォロー割開催中です⭐️ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします♪
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