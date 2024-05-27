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象印 圧力IH 炊飯器　一升 NP-ZG18-TD
商品番号 X91889298269
商品名

象印 圧力IH 炊飯器　一升 NP-ZG18-TD
ブランド名 象印
特別価格 税込 7,989 円
在庫状況 あり

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商品詳細

炊飯量...10合～20合未満
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