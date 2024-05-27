リコー Caplio R6 動作確認済

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商品詳細
RICOHCAPLIOR6カラーは赤です。付属品は画像に掲載の物のみです。充電器、バッテリーひとつ、専用のレザーケースがつきます。充電、撮影、表示等の動作確認済みですが、中古品という事をご理解の上ご検討下さい。#ソニー#SONY#リコー#キヤノン#Canon#パナソニック#Panasonicレトロデジカメコンデジ低画質荒目レッドREDカメラ種類···小型カメラ(コンパクトカメラ)
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