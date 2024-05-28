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- 【新品未使用】Lita Life ver.1 リタライフ 水素風呂
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。7月に購入しましたが、使用しないため譲ります。他社サイトでも出品しておりますので、無くなり次第消します。LitaLifever.1写真撮影のために一度開封しました。使用してないので動作確認できてません。新品未使用です。即決◎【商品説明】ご入浴前に浴槽にて水素生成できます。生成時間は15分から60分と選べます。お湯の質がなめらかになり、”７分“お湯に浸かるだけでポカポカになります。老化の原因である活性酸素の除去に期待できると言われています。
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