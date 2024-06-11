SALONIA SAL22205SL SILVER

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商品詳細
SALONIASAL22205SLSILVER#I−ne#SALONIA#脱毛器タイプ···光美容器光美容機で全身ケア、body,face,VIOもこれ一台で。ムダ毛ケアプレート×5モードで場所に応じたケアができるため、触りたくなるような全身つるすべ肌を手に入れられます。熱さや刺激は最小限に、サロンレベルのムダ毛ケアを気軽に行えます。新品、未使用です(内容物の写真を撮るために一度開封しました)ぜひお買い求めください！
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