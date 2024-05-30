FOREO LUNA 4 plusノーマル

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ヒビがあった為お安く出品します。お値下げ不可でお願い致します。FOREOLUNA4plus商品詳細≪クレンジングとエイジングケア＊を同時に≫ LUNA™4plusは、近赤外線LEDライトで肌を温めながらディープクレンジングとエイジングサイン＊のケアをサポートする初めてのクレンジングデバイスです。赤色LEDライトで肌のキメを整え、若々しさを保ちます。≪強力なマイクロカレントとアンチショックシステム™を搭載≫LUNA™4plusはアンチショックシステム™が搭載されています。これは肌の電気抵抗値を測定し、選んだ強さのマイクロカレントを肌に最適な状態に自動調整する独自の統合システムです。ショックのないトリートメント、最大限の安全性、および強化された効果を感じることが出来ます。≪カスタマイズ可能なクレンジングモード≫LUNA™コレクションでは初めて、クレンジングをカスタマイズできるジェントルクレンジングとディープクレンジングモードを搭載しました。肌タイプに合わせたクレンジングができるだけでなく、季節や日替わり、肌部位など、より細かな要望に応えることができます。さらに、FOREOアプリで自分に最適な強さを選択することで、各モードをさらにカスタマイズすることができます。＊年齢に応じた肌の状態及びお手入れ≪スウェーデン生まれのスマートデザイン≫LUNA4plusは雑菌の繁殖を抑える速乾性のシリコーン製。一般的な音波式洗顔ブラシよりも最大35倍衛生的※なので、最も清潔な洗顔をお楽しみいただけます。また、ブラシヘッド交換が不要の絶妙なコストパフォーマンス。100%防水性であなたのライフスタイルに沿ったスマートデザイン。※FOREO社調べ≪安心の製品保証≫2年間保証付きで長期にわたりあなたのお肌を美しく保ちます。