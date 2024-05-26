ラパンショコラ右ヘッドライトケース

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ラパンショコラ右ヘッドライトケースの出品となります。数年前に中古品にて購入しました。ヘッドライトケースのみでユニット、配線等は付属しません。ご注意下さい。購入時に平成26車からの取り外しと聞いていました。表面には目立つキズなどはありませんが、取り付け部分に1箇所破損があります。商品の状態は画像にてご確認下さい。あくまでも中古品ですので、その事をご理解頂き購入を検討願います。ご購入後の返品には対応致しかねますのでご了承下さい。離島への発送は別途費用が掛かる場合がありますので、購入前にご相談下さい。#ラパンショコラ#he22s対応車種メーカー...スズキ用品の種類...ヘッドライト