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ジムニー　コイルスプリング　1インチアップ
商品番号 O22866414446
商品名

ジムニー　コイルスプリング　1インチアップ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ジムニーJB23全年式対応1インチリフトアップコイルセット・約25ミリ車高が上がります。・補正必要なし・Front自由長335ミリ・バネレート2.5kgf/mm・Rear自由長324ミリ(右)、298ミリ(左)・バネレート2.3kgf/mm組み替えで不要になったため出品します。
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