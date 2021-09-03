ジムニー　コイルスプリング　1インチアップ

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商品詳細
・ジムニーJB23全年式対応1インチリフトアップコイルセット・約25ミリ車高が上がります。・補正必要なし・Front自由長335ミリ・バネレート2.5kgf/mm・Rear自由長324ミリ(右)、298ミリ(左)・バネレート2.3kgf/mm組み替えで不要になったため出品します。
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