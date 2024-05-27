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日産純正部品シルビア　スカイライン　セフィーロ　ハイキャスボールジョイント　２個
商品番号 G16186125153
商品名

日産純正部品シルビア　スカイライン　セフィーロ　ハイキャスボールジョイント　２個
ブランド名 日産
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日産　シルビア　スカイライン　セフィーロ　ハイキャスボールジョイント　２個安心の日産純正部品。未開封の新品未使用品ですが、撮影のため開封しました。スカイラインやシルビア、セフィーロなどに使えると思いますが、適合は部品番号からご確認ください。年々高くなる日産車の部品。今のうちにストックしておきませんか？
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