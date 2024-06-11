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ゆーまさん。リアショック
商品番号 H84426142236
商品名

ゆーまさん。リアショック
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2wd4wd可能固着、抜け、割れ、専用レンチなしレンチがない為パイプレンチで緩めたり締めたりしてたので傷ありです硬めです　ダウンサスへ交換後の突き上げや乗り心地改善に3列目でも快適でした
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