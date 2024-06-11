da17vエブリイ マフラー ロッソモデロ

エブリイda17vターボにつけてました。乗り換えの為出品ガスケットがボロボロなので変える事をおすすめします他、見た目は綺麗かとおもいます参考に貼っておきます！製品詳細ロッソモデロ 車検対応マフラーCOLBASSOTi-Cオーソドックスなステンレステールを採用しあらゆる方向性のドレスアップにも対応！【対応車種】スズキエブリィワゴンマツダスクラムワゴン日産NV100クリッパーリオ三菱タウンボックススズキエブリィバン日産NV100クリッパー三菱ミニキャブバン【型式】ABA/3BA-DA17W ABA/3BA-DG17WABA/3BA-DR17WABA/3BA-DS17WEBD/3BA-DA17VEBD/3BA-DR17VEBD/3BA-DS17V【エンジン型式】R06A（ターボ）【グレード】JPターボ/PZターボ（スペシャル含む）PXターボ/PZターボ（スペシャル含む）E/GG（スペシャル含む）JOINターボGXターボブラボーターボ【年式】平成27年2月～エブリィバンターボは令和4年4月まで【マフラー詳細】テール径：Φ80x2 チタン製メインパイプ Φ50.8 SUS304リアマフラーの交換、2P構造。【音量】AT車：91dB（4,500回転時）MT車：89dB（4,500回転時）やや大きめな低音系スポーツサウンド。車検・新規制対応マフラーです。【最低地上高】ワゴン：170mm（テール部）バン：205mm（テール部）【備考】触媒後のリアピース交換タイプ（2ピース構成）ワゴンはAT専用バンはAT/MT共用



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