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新型モンキー125用☆武川⭐︎リアキャリア⭐︎グラブバー⭐︎
商品番号 X70855855626
商品名

新型モンキー125用☆武川⭐︎リアキャリア⭐︎グラブバー⭐︎
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧下さりありがとうございます⊂((・x・))⊃⭐︎新型モンキー125用の武川のリアキャリアです。荷物を乗せたい時などに便利です！ほとんど使わなかったのでキレイですが、サビと傷が少しありますので写真で確認してください。クロムメッキ自宅保管の物になりますので、神経質な方はご遠慮くださいm(._.)m
http://narcologia.ru/goods/reboot718736.html
http://narcologia.ru/goods/plaque489407.html
http://narcologia.ru/goods/traverse84326.html
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