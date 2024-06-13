新型モンキー125用☆武川⭐︎リアキャリア⭐︎グラブバー⭐︎



入荷中 新型モンキー125用☆武川⭐︎リアキャリア⭐︎グラブバー ... 入荷中 新型モンキー125用☆武川⭐︎リアキャリア⭐︎グラブバー ...



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ご覧下さりありがとうございます⊂((・x・))⊃⭐︎新型モンキー125用の武川のリアキャリアです。荷物を乗せたい時などに便利です！ほとんど使わなかったのでキレイですが、サビと傷が少しありますので写真で確認してください。クロムメッキ自宅保管の物になりますので、神経質な方はご遠慮くださいm(._.)m