MAQsスプリング ID63 H180 10kg



ID62 ID63 H180mm 10K MAQS 2本セット 車高調 直巻 直巻き スプリング バネ



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足回りの、セッティングの為に、何種類か、キロ数のバネを買って、乗り心地やら、車高の組み合わせをやって遊んだ末に、使わないので出品します。目立った傷は有りません。走行距離も短いです。あなたのお車のセッティングにいかがですか？プチプチで包んで発送します。NR、NCで、よろしくお願い致します。