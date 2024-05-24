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MAQsスプリング ID63 H180 10kg
商品番号 H83793190917
商品名

MAQsスプリング ID63 H180 10kg
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

足回りの、セッティングの為に、何種類か、キロ数のバネを買って、乗り心地やら、車高の組み合わせをやって遊んだ末に、使わないので出品します。目立った傷は有りません。走行距離も短いです。あなたのお車のセッティングにいかがですか？プチプチで包んで発送します。NR、NCで、よろしくお願い致します。
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