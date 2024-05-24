momo ステアリング

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こちらの商品をご覧頂きありがとうございます。外して保管しておりました。付属品はステアリング本体、ホーンボタン(新品)、ホーンボタンの台座(押さえ)。あくまでも中古品です。状態は写真で確認お願いします。色は黒っぽく見えますが革じゃない部分は、茶色っぽいですまたご不明な点や気になる点がございましたらご質問下さい。カラー···ブラウン用品の種類···ステアリング本体ステアリングカバーの素材···その他対応車種メーカー···汎用