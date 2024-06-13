A・S・H アッシュ PSE モトスペック 10W-40 1L 6缶セット

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商品詳細
A・S・HアッシュPSEモトスペック10W-401L6缶セット[SAE粘度]10W40[商品説明]エステル系の化学合成油の使用により、機関内部に電気的に吸着します。鉱物油にエステル系のベースオイルを使用することで、一般的な部分合成油にはない金属に対する吸着力を発揮します。[適合]4サイクルガソリンエンジン送料込価格※手渡しは行っておりません。※領収証の発行可能。商品発送前に宛名も含めて取引メッセージにてお伝えください。※商品発送後の領収証発行は出来かねます。■■営業時間■■10：00～17：00■■定休日■■年末年始、GW、お盆、日祭日、展示会期間中★連休期間、展示会、臨時定休日、★落札後、取引の流れ★※入金確認後の発送となります。
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