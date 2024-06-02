PRANAROM ネロリ BIO 5ml プラナロム 精油 エッセンシャルオイル

ご覧いただきありがとうございます◆おまとめ割引＆プレゼント◆〜2本目より1本200円引き、3本以上で香りのサンプル1点プレゼント〜コメント欄にてご希望の精油をお知らせください（組み合わせ自由）ワインセラーで温度管理をして保管しています・・・・・・・・・・ネロリCitrusaurantiumsspamara(Fl)容量：5ml使用期限：2027年5月原産国：モロッコ主要成分：リナロール45.14%、リモネン11.28%、β-ピネン9.37%、trans-β-オシメン6.99%、α-テルピネオール5.05%、ゲラニオール3.41%残留農薬：基準値以下不安な時、悲しい時など、心の傷を癒してくれるほろ苦い香り、何かあった時には、とても助けられます。フェイスクリームを作る時にもよく使っています（私個人の使い方です）・・・・・・・・・・・フランスから直輸入のため、成分分析表は付いておりません・商品は外箱から出し緩衝材にて梱包、外箱は平らにした状態で発送します・外箱にダメージがあったり、ラベルのずれ・よれ等がある場合があります・精油を使用するにあたり注意事項を守ってご使用ください・JAAとNARDJAPANのアロマインストラクター資格取得。ご不明な点、ご相談など、お気軽にコメントをください♪・香りのサンプルプレゼントご希望の方は#JS香りのサンプル便の商品ページより1点お選びください・プラナロム精油、他にも出品しています#JSプラナロム精油プラナロム取扱い精油：アカマツヨーロッパ、アトラスシダー、イランイラン、ウィンターグリーン、オレガノ、オレンジ、カモミール、クラリセージ、グレープフルーツ、クローブ、サイプレス、サンダルウッド、シダー、シトロネラ、シナモン、ジャスミン、ジュニパー、ジンジャー、ゼラニウム、セロリ、タイム、ティートゥリー、ニアウリ、ネロリ、パイン、バジル、パチュリ、パルマローザ、プチグレン、ブラックスプルース、フランキンセンス、ペパーミント、ベルガモット、ヘリクリサム、ベンゾイン、ホーウッド、マジョラム、マンダリン、ミルラ、ユーカリ、ラヴィンツァラ、ラベンダー、リトセア、レモン、レモングラス、ローズ、ローレル他



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