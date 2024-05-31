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ドテラ　ラベンダー5本
商品番号 I56812786758
商品名

ドテラ　ラベンダー5本
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドテラ　プレゼントに♡ラベンダー　5ml×5本未開封、新品です♪期限2028単品　1500円追加も1300円香りのお試しに一緒に気になるオイルいかがですか？1ml瓶、2ml瓶ご用意してます1ml瓶、2ml瓶のみの販売いたしませんm(__)m1mlあたり)約20滴ローマンカモミール1500コンソール　　ローズタッチ1200ピースディープブルージャスミンタッチ1000フランキンセンス800フォーギブチアーアーボビテヘリクサリムタッチピンクペッパー800ジュニパーベリークラリセージ500アダプティブハーベストスパイスシトラスブルームウィンドエレベーションイランイランゼンジェストゼラニウムセレニティーピースタッチ　400ベルガモットパチョリバジルグリーンマンダリンマグノリアタッチオンガードスペアミントスマートサシーウィンターグリーンタンジェリン300ペパーミントアダプティブタッチシラントロサイプレスピューリファイイージーエアオレガノバランスユーカリプタスグレープフルーツライムフェンネルレモングラス200レモンオレンジ
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