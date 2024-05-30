【新品未開封】ヤングリヴィング ウィンターグリーン 15m 2本

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ご覧下さりありがとうございます。こちらは、YoungLivingヤングリビングウィンターグリーン15ml 2本になります。数年前に購入して未使用のまま自宅保管の品物です。5年前ほどです。チャイルドロックキャップです。完璧をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。ウィンターグリーンはミントに似たクールな香り。常緑樹の葉から採れるオイルでスーッとした爽やかでリフレッシュする香りです。運動後にもお勧めです。成分ウィンターグリーン精油使用方法芳香または香りの塗布。刺激が強いので常にキャリアオイルと一緒にご使用ください。現在入手できないオイルなので貴重です。◼️プチプチを巻いて宅急便コンパクトでの発送になります。Younglivingヤングリビングエッセンシャルオイルアロマオイル