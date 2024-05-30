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ウルラブスクラブ
商品番号 L84627289648
商品名

ウルラブスクラブ
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 3,373 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウルラブボディスクラブ詰め替え用　460g×2バラ売り可能です届いたばかりのものです。解約するつもりが連絡が間に合わず発送されてしまったぶんになります。そのため使用せずダンボールのまま保管しております。用途:全身用本体:詰め替え特徴:うるおいしっとり　　保湿効果がかなり高いです発送はすぐにできますのでよろしくお願いいたします
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