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商品詳細
ウルラブボディスクラブ詰め替え用 460g×2バラ売り可能です届いたばかりのものです。解約するつもりが連絡が間に合わず発送されてしまったぶんになります。そのため使用せずダンボールのまま保管しております。用途:全身用本体:詰め替え特徴:うるおいしっとり 保湿効果がかなり高いです発送はすぐにできますのでよろしくお願いいたします
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