神気　漢方アロマ　有資格者厳選　初心者　2点セット『ホルモンバランス』

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漢方アロマ有資格者 厳選初心者でも大丈夫okホルモンバランス●採 ●定 ホルモンバランス 冷え pmsなど説明後ほどそのまま原液を塗布または手持ちのキャリアオイル例グレープシード、ホホバ、スクワラン等に数的たらして希釈してもお使いできます。その他 眠る部屋に香らせる入浴中につかうなど様々使用できます。漢方アロマは漢方が入っておりますので西洋のアロマより香りが仏でしてお香のような香りがいたします。