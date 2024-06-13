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JBPポーサイン100　試供品10袋200粒
商品番号 F56890182534
商品名

JBPポーサイン100　試供品10袋200粒
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 7,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サプリメント形状...茶色のカプセルサプリメント種類...プラセンタJBPポーサインの試供品です。20粒入り×10袋未開封です。1袋内容量　8.6g[(１粒重量430㎎、１粒内容量350㎎)×20粒]カプセルは茶色です。賞味期限:2024.02自宅保管のため神経質な方、気になる方はご遠慮ください。お値引きはお断りさせていただいております。
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