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ドイツPMフィットライン レスレイト+鉄 6セット
商品番号 T98336846176
商品名

ドイツPMフィットライン レスレイト+鉄 6セット
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 8,463 円
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商品詳細

原産国：ドイツレストレイト+鉄数量：6箱内容量：1箱（30袋）賞味期限:2024.3★亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。★カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。★マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー生産を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。★NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています。箱たたんで同封発送いたします(о´∀`о)ご覧いただきありがとうございます♪
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