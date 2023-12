③ノンブランド【140】キッズ ダウンジャケット　ブラック　Ｋ0279

~ お値引き お気軽に ご相談ください♪~【商品名】キッズダウンジャケット【ブランド・メーカー】ノンブランド【サイズ】140身幅: 約43cmウエスト幅:約42cmアーム幅: 約26cm袖わたり: 約15cm袖丈: 約49cm肩幅: 約38cm着丈: 約50cm※素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。【カラー】ブラック【状態】〔B〕少し使用感がある商品他にも魅力的な古着をご用意しております^^#ぷーちゃんサポートK0279【ご注意点】ご理解の上、ご購入をお願いします。※発送・梱包お安くお譲りする為、圧縮袋を使用しております。保管上または梱包のシワはご容赦ください。※購入に関して即購入、大歓迎です(^-^)専用はできません。早い者勝ちです。※商品・状態に関して検品には見落としのないよう行っていますが、素人検品ですので、小さな傷や汚れ等見落とし等があるかもしれません。可能な限り状態を記載しておりますが、不明点がありましたら、ご購入前にコメントください。カラーに関して、スマホによる素人撮影です。カメラやご利用の機器によっては実物との誤差が生じてしまう場合がございます。この商品はUSEDですので、使用感が気になる方につきましては購入をお控えいただければ幸いです。※返品、交換について購入後のクレームに関しましては対応致しかねますので商品画像、説明文などで、ご理解いただいた上でのご購入をよろしくお願いします。こちらの不備に関しましては「評価前」にご連絡ください。商品に関する注意事項に関しまして、プロフィールにてご確認ください。K0279柄・デザイン...プリント(ロゴなど)カラー...ブラックフード...フードあり(取外し不可)



