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ミキハウス　アウター　ジャケット　ベスト　リバーシブル　100 新品　5way
商品番号 L19890310935
商品名

ミキハウス　アウター　ジャケット　ベスト　リバーシブル　100 新品　5way
ブランド名 ミキハウス
特別価格 税込 3,492 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[サイズ]表記:100[状態]ミキハウスのリバーシブルのインナーベスト付きアウターです。セットで未使用品です。これからの肌寒い日にベストだけでも着用できますし、寒くなってきたらアウターもセットにして防寒できます。フードはボタンで取り外し可能です。⭐︎検品させていただきますが素人検品になりますので見落としがある場合がございますのでご了承下さい。[購入時のお願い]完璧を求める方はご購入をお控え下さい。梱包は小さく畳むもしくは圧縮して配送させていただきますので、シワがついてしまう可能性があります。梱包方法に希望があればコメントをお願いします。ベビーキッズプティマインミキハウスホットビスケッツダブルビーファミリアUNIQLOZARAディズニークレードスコープべべなど好きな方にも
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