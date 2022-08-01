新品 ベビーゲート ペットゲート 安全ゲート子供/犬/猫 赤ちゃんゲート

商品をご覧いただきありがとうございます✨下記詳細になりますm(__)m【ご購入前のご注意】：※ゲートの歪みについて、説明を致します：うち会社の製品が壁の反力によって立てますから、歪みの場合は不良品ではなくて、ご注意ください。正しく取付ければゲートを立つのができて、ロックも閉められます。インストールビデ：https://youtu.be/ds6ZUBpgHDc【ユニークなデザイン】：ゲートの高さは77cmですから、子供もペットも届かません。柵間の隙間は5.5cmで、子供やペットが通れませんから、危険な場所への子供やペットの侵入防止できます。大人の力と頭だけで開けることができます。赤ちゃんもペットもできません。室内に潜む危険を回避して、子供やペットの安全を守ることができます。【壁や柱を傷つけず】：壁に傷をつけない突っ張り式で、壁に穴を開ける必要もないので、お手軽に寝室、キッチン、階段、玄関、ベランダなどに設置され、ペットに入って欲しくない場所の仕切りに最適なペットフェンスで、ペットや赤ちゃんの安全を確保できる一番良い方法です。【おすすめ商品】：Uボル：円柱の場合、壁を傷つけずにゲートが固定できます。転倒を防ぐ用品：転倒防止、通りやすくて、幼児と高齢者の安全を守ります。ウォールセーバー：フレームを補強し、壁を傷つけません。



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