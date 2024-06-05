DWE ディズニー英語システム ブルーレイ版 フルセット 美品多数 2020年

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商品詳細
DWEワールドオブイングリッシュディズニー英語システムブルーレイ版 2020年正規購入フルセットブルーレイCD絵本 美品多数◎レッツプレイブルーレイディスク2022年12月最新版へ交換済み （ズートピア、アナ雪などの映像追加されています）※【欠品】 ・ストレートプレイBDNo.9 ・プレイアロングのおもちゃ ・オレンジ・イチゴ・トマト ・レッツプレイセットのマット ・絵辞書ポスター1枚・HDMIケーブル【※】匿名配送にて送料無料のため 必ずご購入前にコメント欄よりご連絡ください。【未使用】 ・宝箱 ・アクティビティボックス ・プログレスブック、シール ★【注意】収納棚は付いていません。◆動作良好ですブルーレイ・CD（ランダムに数枚を数分の確認とさせて頂きます）プレイメイトエアーブルーレイメイト（リモコン付き）マジックペン2本ミッキーマジシャンライトライトペン◆セット内容【Ｍ】メインプログラム DWEブック12冊 （No.1やや折れシワあり、他美品）欠品なし【Ｄ】ストレートプレイ No.9欠品【Ｔ】トークアロングセット 欠品なし【Ｓ】シングアロングセット 欠品なし ブルーレイNo.5読み込み不安定【Ｇ】ミッキーマジックペンセット 欠品なし ワーズ絵本No.1 （やや折れシワあり）【Ａ】ミッキーマジックペンアドベンチャーセット 欠品なし【Ｑ】Q＆Aカード 欠品なし【Ｐ】プレイアロング ブルーレイ3枚（やや小キズあり） CD3枚 （ケースにややワレあり） ミニ絵本 おもちゃ （画像にてご確認ください）【Ｌ】レッツプレイ ブルーレイ 8枚 （2022年最新版） プレイセット （画像にてご確…
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