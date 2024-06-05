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DWE ディズニー英語システム ブルーレイ版 フルセット 美品多数 2020年
商品番号 Q69581417573
商品名

DWE ディズニー英語システム ブルーレイ版 フルセット 美品多数 2020年
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 108,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DWEワールドオブイングリッシュディズニー英語システムブルーレイ版　2020年正規購入フルセットブルーレイCD絵本　美品多数◎レッツプレイブルーレイディスク2022年12月最新版へ交換済み　　（ズートピア、アナ雪などの映像追加されています）※【欠品】　　・ストレートプレイBDNo.9　　・プレイアロングのおもちゃ　　　　・オレンジ・イチゴ・トマト　　・レッツプレイセットのマット　　・絵辞書ポスター1枚・HDMIケーブル【※】匿名配送にて送料無料のため　　　必ずご購入前にコメント欄よりご連絡ください。【未使用】　・宝箱　・アクティビティボックス　・プログレスブック、シール　★【注意】収納棚は付いていません。◆動作良好ですブルーレイ・CD（ランダムに数枚を数分の確認とさせて頂きます）プレイメイトエアーブルーレイメイト（リモコン付き）マジックペン2本ミッキーマジシャンライトライトペン◆セット内容【Ｍ】メインプログラム　DWEブック12冊　（No.1やや折れシワあり、他美品）欠品なし【Ｄ】ストレートプレイ　No.9欠品【Ｔ】トークアロングセット　欠品なし【Ｓ】シングアロングセット　欠品なし　ブルーレイNo.5読み込み不安定【Ｇ】ミッキーマジックペンセット　欠品なし　ワーズ絵本No.1　（やや折れシワあり）【Ａ】ミッキーマジックペンアドベンチャーセット　欠品なし【Ｑ】Q＆Aカード　欠品なし【Ｐ】プレイアロング　ブルーレイ3枚（やや小キズあり）　CD3枚　　　（ケースにややワレあり）　ミニ絵本　　　おもちゃ　　　　（画像にてご確認ください）【Ｌ】レッツプレイ　ブルーレイ　8枚　　（2022年最新版）　プレイセット　　（画像にてご確…
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