美品　巨人　長嶋茂雄　直筆サインボール　非売品球団ロゴ

野球チーム···読売ジャイアンツご観覧ありがとうございます♪プロ\u0026キッズのクレジットカードのポイントにより過去に交換したものなります♪giantsロゴが入っており、非売品ボールにサインが入っている公式のものとなります！昔のものですが、ここまでの美品なサインはもう存在しないと思います♪＊ケースはつきません巨人読売ジャイアンツ坂本勇人阿部慎之助松田宣浩長野久義松井秀喜長嶋茂雄王貞治菅野智之岡本和真原辰徳中田翔小林誠司大城卓三吉川尚輝松原聖弥大勢戸郷丸佳浩ポランコ村田修一門脇誠松井秀喜上原浩治



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