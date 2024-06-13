スペイン代表　ユニフォーム

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カラー···レッド丈···半袖種類···レプリカユニフォームサイズは、写真をご確認ください。懐かしのスペイン代表、フェルナンドトーレス選手のユニフォームです！自宅保管で、着用はしておりません。処分予定なので、お譲りします。お声がけください！