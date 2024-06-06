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パリサンジェルマン　ジョーダンコラボ　ドリルトップ
商品番号 J53427784547
商品名

パリサンジェルマン　ジョーダンコラボ　ドリルトップ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEJORDANとPSG(パリ・サンジェルマン)とのコラボウェアです数年前に購入し、トレーニングで何度か着用しましたsize:s(170cmで丁度良いサイズ感です)特に破れや傷などの汚れは見当たりませんポリエステル100%なので面白い生地感です後ろの方に画像を載せてありますご覧ください値段交渉◎カラー···レッドサイズ···S
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