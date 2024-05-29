矢沢永吉　シルエットスペシャルビーチタオル(レア品)

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ご覧頂きありがとうございます♪未使用品で、キズ、色あせ等はございませんが、シルエットは真っ白と言うより、少し薄くブルー掛かってますが気になる程では無いんじゃないかと個人的には思います！エンブレム無しのビーチタオルですが、中々状態は宜しいかと思います。洗濯歴は一回です。状態は写真をご覧頂き、ご納得頂ける方のご購入宜しくお願い致します☆(注)突然削除させて頂く場合がございます！