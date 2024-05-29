SABAN'S VR TROOPERS バーチャル戦士トゥルーパーズ

SABAN'SVRTROOPERS貴重品だと思います。３０年前にハワイのアラモアナセンターで購入致しました。『VRTroopers』は、アメリカ合衆国のテレビドラマです。「パワーレンジャーシリーズ」の派生作品であり、第1シーズンは「メタルヒーローシリーズ」の『時空戦士スピルバン』、『超人機メタルダー』の映像を使用して作られた。第2シーズンからは『宇宙刑事シャイダー』の映像も使用されました。未使用ですが、箱に経年劣化があります。外箱高さ約４０センチコレクションとして長期自宅保管です。画像をご参考に宜しくお願い申し上げます。【検索用】昭和３０年代まんだらけゴジラ屋丸美屋懐かしレトロ昭和ウルトラマン仮面ライダー怪獣ゴジラオモチャロボット戦隊シリーズポピー恐怖の悪魔軍団マジンガーＺゲッターロボG絶版特大ジャイアント特大フィギュア超特大ブリキ超合金ガンダムデットストック品懐かしのおもちゃダイナミックプロ



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