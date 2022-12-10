【美品】NIKE マンチェスターU プラクティスシャツ　インポートS

2007-2008年のマンチェスターユナイテッドの公式プラクティスシャツです。表面の腹部に薄くスレた汚れがありますが（写真9枚目）、白いシャツの年代物の割には綺麗な白のままで着用回数も少なかったため、まだまだ使っていただけると思います。クリスティアーノ・ロナウドやライアン・ギグスらが活躍したシーズンのシャツです。【サイズ】インポートSサイズ（日本Mサイズ相当）平置きにて素人採寸のため誤差をご了承ください身幅:48cm着丈:65cm丈···半袖カラー···ホワイトチーム名/国外···マンチェスター・ユナイテッドFC種類···プラクティスシャツサイズ···S#クリスティアーノ・ロナウド#ライアン・ギグス#リオ・ファーディナンド#マイケル・キャリック



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