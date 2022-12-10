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【美品】NIKE マンチェスターU プラクティスシャツ　インポートS
商品番号 H59651162906
商品名

【美品】NIKE マンチェスターU プラクティスシャツ　インポートS
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2007-2008年のマンチェスターユナイテッドの公式プラクティスシャツです。表面の腹部に薄くスレた汚れがありますが（写真9枚目）、白いシャツの年代物の割には綺麗な白のままで着用回数も少なかったため、まだまだ使っていただけると思います。クリスティアーノ・ロナウドやライアン・ギグスらが活躍したシーズンのシャツです。【サイズ】インポートSサイズ（日本Mサイズ相当）平置きにて素人採寸のため誤差をご了承ください身幅:48cm着丈:65cm丈···半袖カラー···ホワイトチーム名/国外···マンチェスター・ユナイテッドFC種類···プラクティスシャツサイズ···S#クリスティアーノ・ロナウド#ライアン・ギグス#リオ・ファーディナンド#マイケル・キャリック
http://narcologia.ru/goods/rebellion528078.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper996809.html
http://narcologia.ru/goods/rouge220310.html

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