ニューバランス Fresh Foam Lav U2 フレッシュフォーム 27cm

ニューバランスのフレッシュフォームMCHLAVU227センチ2E幅です。タグは切り離していますが、新品未使用のままで自宅保管していました。元箱に入れて発送致します。お探しの方、いかがでしょうか。よろしくお願い致します。



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