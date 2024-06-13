YAMAHA クラリネット ESTABLISHED IN 1887 350F

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特別目立つような傷などはありませんが、お写真でご確認ください。除菌清掃はしてあります。マウスピース部分に保護シールを貼り使用しておりました。(シールは剥がしました。)簡易清掃済みです。中古品の為汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどありますのでご了承下さい。商品はスマートフォンで撮影しておりますので、色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。商品状態の感じ方には個人差があります。中古品のため、ご理解のある方のみご購入お願い致します。※他サイトにも出品中のため、売り切れ次第削除しますので、ご了承下さい。#クラリネット#YAMAHA#ヤマハ