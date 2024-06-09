Wilson ウィルソン ラケットバッグ Federer DNA 2018

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実際にロジャー・フェデラーが使用していたモデルです。ウイルソンWilsonテニスバッグ・ケーステニスバッグ・ケース2018新製品ロジャー・フェデラー選手デザイン日本限定500個数量限定モデルラケットと同じ「UncontaminatedDesign2.0」というコンセプトの元、非常にスタイリッシュなバッグが完成しました。新しくなったPROSTAFFRF97AUTOGRAPH及び、FEDERERDNABAGをフェデラー選手はドイツ・シュツットガルトで開催されるメルセデス・オープンから使用開始しました。室内のテニスコートでのみ使用していました。ノースモーキング、ノーペット商品説明カラー：インフレアード実際に使用していた中古品の為ご理解のある方のみご購入宜しくお願い致します。テクノロジー：THERMOGUARDTech.、UNCONTAMINATEDHANDLE、3DSIDECLAMSHELLPANEL、SAFETYBELT