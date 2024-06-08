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大谷翔平WORLDBASEBALLCLASSIC2023優勝記念ダブルコイン付き
商品番号 X17826834664
商品名

大谷翔平WORLDBASEBALLCLASSIC2023優勝記念ダブルコイン付き
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 12,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

優勝記念ダブルコイン付きフォトミント投手バージョンシリアルナンバー入り世界1500個限定品アメリカからの輸入品右肘を手術した大谷選手。二刀流の活躍がまた観たいですよね！勿体なくて飾れずに箱に大切に閉まってありました。撮影の為開封。販売価格で出品致します。他サイトにも出品中の為購入前にコメントをお願いしますm(__)mSIZE…縦40.5×33センチ額の厚み…約2センチ額縁のCOLOR…ブラック
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