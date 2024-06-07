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リヴァプールFC 18-19シーズン　UCL優勝記念ユニフォーム
商品番号 B26265784439
商品名

リヴァプールFC 18-19シーズン　UCL優勝記念ユニフォーム
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈···半袖カラー···レッドチーム名/国外···リヴァプールFCリーグ···プレミアリーグ種類···レプリカユニフォームサイズ···S(AsiaサイズではM表記ですが限りなく　　Sサイズに近いです。)リヴァプールFCUEFAChampionsLeague優勝記念ユニフォームになります。1度だけ着用しましたが目立った傷や汚れなどはございません。
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