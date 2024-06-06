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YONEX ヨネックス EZONE GT 450 Driver 7X
商品番号 A72292718185
商品名

YONEX ヨネックス EZONE GT 450 Driver 7X
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 20,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ドライバー利き手···右岩井明愛プロも使っているヘッドに希少スペックのシャフトです。シャフト　REXISKAIZA-HPレクシスカイザ-エイチピーフレックス　７Ｘコーティングの為シュリンクはとってありますが未使用です。グリップはエリートのY360SHに螺旋3重巻にしてあります。
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