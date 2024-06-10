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ドラゴンズ　大島　洋平　実使用　エルボーガード
商品番号 C52857880288
商品名

ドラゴンズ　大島　洋平　実使用　エルボーガード
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 16,338 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルボーガードだと思います。一つの商品をいろんな角度から撮影しました。かなり使用感あります。サインはありません。神経質な方の購入はやめてください。大和運輸でしたら送料負担します。
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