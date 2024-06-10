ヨネックス　テニスバッグ　美品

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商品詳細
ヨネックスのテニスバッグになります。この商品はお値引きできません。試合の時しか使っていなかったのできれいな状態ではありますが中古品になりますのでそれを理解された方の購入をお願いします。リュックにして背負うこともできます！発送の際は折りたたみますのでご了承くださいませ。#ヨネックス#テニスバッグ#ピンク
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