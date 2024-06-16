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商品詳細
【証明書付】大谷翔平2ドル紙幣（兜）本物の米国法定通貨、本物のアメリカ2ドル紙幣にジクレー印刷されたものです。サインは直筆ではなく印刷です。■新品未使用、証明書付き写真のうつりによって、実物と見え方が異なる場合があります。アメリカ製となります。初期キズや細かい傷がある場合がございます。気になる方や完全をお求めの方は購入をお控え下さい。値引き不可、返品交換キャンセル不可#大谷翔平#ShoheiOhtani#エンゼルス#LosAngeles#Angels#MLB#MVP#USD#野球#WBC#侍ジャパン#記念紙幣#コレクション#数量限定#kabuto野球チーム...大リーグ・MLB
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【証明書付】大谷翔平 2ドル紙幣 4枚セット
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証明書付】大谷翔平 2ドル紙幣 4枚セット - スポーツ選手
【証明書付】大谷翔平 2ドル紙幣 兜
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