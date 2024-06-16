ヨネックス　ソフトテニスラケット　REX PLAY

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商品詳細
YONEX軟式用テニスラケットになります。ほとんど使用してませんが古い商品のためグリップの部分が多少劣化してますので張り替えおススメします。気になる事はコメント下さい。REXPLAY093
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