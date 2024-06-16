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ヨネックス　ソフトテニスラケット　REX PLAY
商品番号 I82526661327
商品名

ヨネックス　ソフトテニスラケット　REX PLAY
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEX軟式用テニスラケットになります。ほとんど使用してませんが古い商品のためグリップの部分が多少劣化してますので張り替えおススメします。気になる事はコメント下さい。REXPLAY093
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