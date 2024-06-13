ローリングス 木製バット 前田智徳モデル

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商品詳細
・外で使用したため写真のような傷があります。・写真以外にも細かな傷が沢山あります。・実打はしていません。900ｇ⚠︎犬、猫を外で飼っているためアレルギー持ちの方、神経質の方は御遠慮ください。素材···木
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http://narcologia.ru/goods/sucrose547340.html
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