千葉ロッテマリーンズ【00池田】ブラックサマーグッズ②点

※千葉ロッテマリーンズ※2023ブラックサマー※シークレットグッズ②点※00池田来翔※涼感応援タオル※パスケース※シークレットグッズのため開封※未使用※ブラックサマーシール2枚※単品購入不可※発送はゆうゆうメルカリ便※簡易的梱包発送状態になります。※神経質な方の購入はご遠慮ください。※問い合わせ、購入希望の方は必ずプロフィール確認後のやり取りになります。※確認しないままのやり取りは削除、ブロック、購入後でもキャンセル有り！購入者の評価が悪い…こちらが不快になればキャンセル扱いにします！ご注意を！#54Johnny#千葉ロッテマリーンズ2023.9.23



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