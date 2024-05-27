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【SELLS】セルス　キーパーグローブトータルコンタクトアクアダスク8号
商品番号 T83488916355
商品名

【SELLS】セルス　キーパーグローブトータルコンタクトアクアダスク8号
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 5,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】セルストータルコンタクトアクアダスク8号定価税込15950円人気のセルスのゴールキーパーグローブ、トータルコンタクトのニューモデル全天候対応3.5mmアドヘイションウルトラスーパーラテックス＋5mmメモリーファンームを搭載フィット感が上がっているため以前のモデルに比べて、少し小さく感じるかかもしれないので、サイズ選びはお気をつけください。ノークレームノーリターンでお願い致します。送料込み！セルスキーパーGKSELLSsellsサッカーフットサル　ゴールキーパーゴレイログローブキーグロJリーグ
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