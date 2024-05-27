ヨネックスソフトテニスラケットジオブレイク50S リミテッド

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今年の7月に購入して１週間に1〜2回の１時間程度の使用頻度です。購入してすぐにエッジガード、グリップテープを使用してました。グリップテープは黒を巻いていましたが剥がす際に残ってしまいました。もともとのグリップテープ少し欠けあり。画像参照。ガットはポリアクションプロ28ポンドです。グリップUL0専用ケースなし。別のケースAIRIDEの物を付けることは可能です。画像３枚目４枚目はエッジガードを貼っている状態。6、7、8枚目はエッジガードを剥がした状態です。傷については目立つ傷なし。エッジガードしてたので比較的綺麗な状態です。画像の通りです。YONEXヨネックスソフトテニス軟式ラケットGEOBREAK50Sジオブレイク50Sリミテッド後衛用GEOBREAKシリーズの威力と回転はそのままに、ボールの飛びと柔らかさを追求！・凄飛び、高回転パワーショット。・ストローク重視モデル。性別···レディースメンズ兼用素人管理、検品の為、完璧を求める方、神経質な方のご購入はお控え下さい。あくまで中古であることを踏まえての購入をお願い致します。配送方法はプチプチに巻いてケースで送るか箱で送るか検討します。